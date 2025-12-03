Невролог рассказал, с чем связана привычка трясти ногой за столом

Привычка трясти ногой, сидя за столом, свойственна многим людям. В большинстве случаев это абсолютно нормально и даже полезно, но иногда может сигнализировать об определенных проблемах со здоровьем, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия.

По словам врача, это непроизвольное движение может быть связано с различными факторами — как психологическими, так и физиологическими. В частности, это может быть обусловлено стрессом и тревогой — повышенный уровень кортизола подготавливает тело к реакции «бей или беги». Движение ногой помогает снять мышечное напряжение и «выпустить пар».

Кроме того, тряска ногой помогает в концентрации — ритмичные движения помогают успокоить гиперактивные участки мозга, что может улучшить способность сосредотачиваться на сложной или монотонной задаче.

Также такое движение может быть вызвано недостатком движения — при долгом нахождении в положении сидя тело нуждается в смене позы и движении. Тряска ногой — это способ размяться, улучшить кровообращение в конечностях и малом тазу без необходимости вставать.

«Еще одна возможная причина — избыток кофеина, который, как и другие стимуляторы, могут усилить нервное возбуждение, мышечный тремор и чувство тревоги, что непроизвольно приводит к подобным движениям. Помимо этого, монотонное движение помогает мозгу переключиться с тревожных мыслей и успокоить нервную систему — таким образом организм старается помочь себе», — добавила Джикия.

Однако, как предупредила врач, в некоторых случаях за привычкой может стоять медицинская проблема, требующая консультации врача.

«Одной из таких проблем может быть синдром беспокойных ног (СБН) — это неврологическое расстройство, главное отличие которого — неприятные ощущения в ногах (зуд, жжение, покалывание, чувство ползания мурашек), которые вызывают непреодолимое желание двигать ногами. Эти симптомы проявляются или усиливаются в состоянии покоя, ослабевают при движении, наиболее выражены вечером и ночью», — рассказала невролог.

В редких случаях, по ее словам, подобные движения могут быть связаны с другими неврологическими состояниями, например, синдромом Туретта или некоторыми видами тремора.

Если привычка не связана с медицинским диагнозом, но вам хочется ее контролировать, могут помочь следующие шаги.

Определите триггер. Понаблюдайте, в каких ситуациях вы начинаете трясти ногой: когда нервничаете, скучаете, устали или выпили много кофе? Борьба должна быть не с движением, а с его причиной.

Давайте телу регулярную нагрузку. Регулярная физическая активность, растяжка, йога или даже короткие прогулки помогут снять избыточное мышечное напряжение и снизить общий уровень тревожности.

Практикуйте осознанное расслабление. Техники глубокого дыхания, медитация или короткие перерывы на отдых в течение дня помогут успокоить нервную систему.

Скорректируйте питание. Если вы заметили связь с кофеином, попробуйте сократить потребление кофе, крепкого чая и энергетиков.

Используйте тактильные отвлекающие средства. Если привычка проявляется от скуки, поможет незаметное тактильное действие: сжимание антистресс-мячика, перебирание браслета или рисование.