Психолог рассказала, чем опасна игра в «Тайного Санту» на работе

Психолог рассказала, к каким неприятным последствиям может привести популярная игра в «Тайного Санту на работе. По словам Александры Миллер, она грозит создать и усугубить проблемы в отношениях с коллегами, сообщает «Абзац медиа.

Игра предполагает анонимный обмен подарками. Участник получает имя человека из компании, которому он должен приготовить сюрприз. При этом дарителя и адресата подарка могут связывать только рабочие отношения. В таком случае, отметила психолог, участник может негативно отнестись к необходимости выбирать подарок и даже расценить это как нарушение личных границ.

Дополнительная финансовая нагрузка и переживания, понравится ли выбранный подарок, могут стать источниками дополнительного стресса. Также важно помнить о неравенстве подарков. Оно возникает, даже несмотря на ценовой лимит. В любой игре встречаются как подарки от души, так и сделанные «для галочки. Некоторые подарки могут случайно попасть в больную тему и стать «социальной катастрофой, подчеркнула Александра Миллер.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, эксперт посоветовала вовлекать в игру только тех сотрудников, кто сам изъявил такое желание. Также можно предложить заполнить анкету по интересам, где участники обозначал свои хобби и желаемые подарки.

Ранее эксперты рассказали о выгорании офисных сотрудников. Так, более 50% россиян хотя бы раз покидали работу по причине психологического давления, а треть находится в состоянии выгорания месяцами и годами. Профессиональное выгорание это не просто усталость, а комплексное расстройство, причина которого кроется в хроническом стрессе.