Названы тревожные причины отсутствия секса в паре

Снижение сексуальной активности в паре не всегда говорит о проблемах в отношениях, считает психотерапевт и сексолог Софи Рус. О том, когда отсутствие секса является тревожным признаком, она рассказала в беседе с HuffPost.

Сексолог подчеркнула, что повлиять на влечение могут стресс, бессонница, дети и даже подготовка к праздникам. По ее словам, в большинстве случаев снижение либидо — это временное явление, которое проходит само собой.

Как считает сексолог, беспокоиться нужно лишь в тех случаях, когда желание исчезло без видимой причины или когда один или оба партнера недовольны происходящим. Кроме того, стоит насторожиться, если отсутствие секса негативно влияет на уверенность человека в себе и если обсуждение этой темы начинает вызывать споры.

Чтобы исправить ситуацию, Рус посоветовала обсудить отношения с партнером. Она подчеркнула, что делать это нужно без обвинений, а с позиции любопытства.

«Например, скажите: "Я думаю о нашей сексуальной жизни. Мне нравится, когда мы становимся ближе, и я хотел бы заниматься сексом чаще. Может обсудим?"» — порекомендовала эксперт.

Также полезно начать диалог с попытки найти проблему, которая привела к угасанию страсти. По мнению Рус, такой подход показывает, что отсутствие секса — это общая проблема, а не вина одного человека.

