Женщинам, которые не достигают оргазма объяснили причину

Гинеколог Франциска Молеро заявила, что у многих женщин, которые не достигают оргазма, наблюдается одна и та же большая проблема. Ее врач раскрыла в разговоре с изданием El Pais.

Молеро объяснила, что многие женщины в детстве терлись о что-то гениталиями или сжимали ноги, потому что это было приятно, но резко останавливались из-за чувства вины или стыда. Затем в подростковом возрасте по этой же причине они не мастурбировали. Из-за этого во взрослом возрасте такие женщины не смогут испытать оргазм во время секса с партнером.

По словам Молеро, одна из главных причин аноргазмии в этом случае — это отсутствие знаний о собственном теле. Гинеколог считает, что умение получать удовольствие во время интимной близости — это приобретенный навык. Чтобы научиться этому, необходимо тщательно исследовать свое тело, заключила врач.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала о главных врагах либидо. Она отметила, что сексуальное желание может пропасть из-за проблем с психикой.