Психолог объяснил, почему мы с нетерпением ждем Новый год

Праздник дарит надежду на новое начало. Психолог Сергей Лунюшин рассказал, почему люди с нетерпением ждут Новый год. По словам эксперта, в этот период возникает ощущение, что завершение трудностей близко, появляется надежда на лучшее.

«Психологически, Новый год — это окончание одного процесса, начало другого. Мы закрываем работу за текущий год и начинаем новый, с новыми задачами и ожиданиями. Таким образом, этот праздник становится точкой важного эмоционального перехода. Когда работа напрягает, психологически хочется, чтобы эта точка невозврата наступила быстрее», — сказал эксперт.

На таком фоне конец года вызывает желание скорее перейти к новым возможностям или отдыху, что при этом иногда вызывает стресс и внутреннее напряжение.