Психолог поделилась простым способом борьбы с тревогой

Помочь себе можно в моменте. Психолог Анна Саркисян рассказала, как бороться с тревогой. Она подчеркнула, что проблема заключается в том, что часто мы лишь временно заглушаем напряжение, но не убираем его причину. Тревога возвращается снова и снова, потому что мы остаёмся в позиции «реактора» — то есть просто отвечаем на внешние события, вместо того чтобы формировать своё состояние самим.

Психолог посоветовала посмотреть на мир как на зеркало: он отражает то, что происходит у вас внутри. Важно взять ответственность за свои реакции — это и есть ключ к управлению своей жизнью. Один из способов сделать это, когда подкатывает тревога — техника трёх точек.