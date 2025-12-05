Найдено объяснение постоянным мыслям о бывших партнерах

Психолог Сильвия Северино нашла объяснение постоянным мыслям о бывших партнерах у некоторых людей. Ее мнение приводит издание Vanitatis.

По словам Северино, во время отношений головной мозг привыкает к воздействию гормонов удовольствия дофамина и окситоцина, которые выделяются при нахождении рядом с любимым человеком. Однако после расставания эта регулярная химическая подпитка исчезает.

«Теряется не только человек, но и источник благополучия, который мозг использовал для регуляции эмоций. Эта внезапная перемена провоцирует эмоциональный дефицит, который мозг воспринимает как угрозу. Возникает своего рода химический кризис, при котором организм почти отчаянно жаждет вновь испытать это чувство. Именно тогда возникают импульсивные действия: проверка социальных сетей, поиск поводов для разговора или постоянное прокручивание прошлых разговоров», — пояснила специалистка.

