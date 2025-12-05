Объяснено, как работает «карта желаний»

Доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ кандидат психологических наук Ольга Юрьева выразила мнение, что новогодний ритуал создания «карты желаний» может стать не просто развлечением, а действенным психологическим инструментом.

Визуализация целей задействует эмоциональный центр мозга, формируя устойчивую мотивацию, а возникающие при этом нейронные связи облегчают переход от планов к реальным действиям, усиливая эффект самоисполняющегося пророчества, объяснила она в разговоре с URA.RU.

Однако одного лишь эмоционального подъёма от красивых картинок недостаточно, предупреждает эксперт. Кроме того, практика теряет смысл, если желания навязаны извне или не подкреплены конкретными действиями.

Эффективность метода зависит от глубины личного вовлечения и готовности действовать. Для достижения результата необходимо, чтобы образы на карте отражали истинные, а не социально ожидаемые цели, и сопровождались реалистичным планом, добавила Юрьева.

Ранее психолог Татьяна Смирнова заявила, что практика обмена подарками по схеме «Тайный Санта» может быть полезной для коллектива.