Исследование показало, в какой момент молодые сотрудники сговорчивы

С конфликтами вокруг этого вопроса в России сталкивается почти каждый третий сотрудник.

© РИА Новости

Такие результаты опроса SuperJob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Согласно ему, 28% работников решают разногласия самостоятельно, ещё 3% только с привлечением сотрудников отдела кадров или руководителей. Женщины втягиваются в споры чаще, чем мужчины — 34% против 27%.

Самой конфликтной оказалась группа 35-45 лет. Среди них с такой проблемой сталкивались 36% респондентов. Самую высокую договороспособность демонстрируют молодые сотрудники до 35 лет.

Уровень образования и дохода практически не влияет на ситуацию — во всех группах большинство опрошенных сообщают, что споров не возникает. При этом за последние три года наблюдается небольшой положительный сдвиг: доля тех, кто спокойно согласовывает график отпусков, выросла с 60% в 2023 году до 66% в 2025-м.