Психиатр ответил, почему люди сходят с ума от любви

Певцу Владу Соколовскому и его жене угрожают расправой и похищением трехлетнего сына. Несколько лет супруги получают угрозы и оскорбления. Преследователи фотографировали двери квартиры семьи, приклеивали фото их ребенка на могилы, обещали похитить его и писали партнерам по бизнесу. На данный момент личности сталкеров установлены: ими оказались две женщины, в отношении которых возбудили уголовное дело. Причину их поведения пока выяснить не удалось, но предполагают, что это влюбленные в артиста фанатки. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психолога Елизаветы Жестковой, чем опасна неадекватная любовь и одержимость другим человеком и как от этого избавиться.

По ее словам, одержимое поведение ничего общего с любовью не имеет.

«Если человек испытывает настоящие, искренние чувства, то в первую очередь он желает добра и благополучия объекту своей любви. А это не что иное, как фанатизм или одержимость», — сказала она.

Психиатр отметила, что определенного рода фанатизм является нормой в подростковом и раннем юношеском возрасте, когда происходит становление личности.

«В этот период многим свойственно создавать себе кумиров и влюбляться в них. Это не является нездоровой гиперфиксацией. Это нормальное становление личности, через которое проходило большинство подростков, испытывая очень сильное влечение к определенной фигуре», — сказала Жесткова.

Однако по мере взросления, выстраивания личностных границ и формирования правильных чувств и эмоций фанатизм проходит.

«Безусловно, человеку может очень нравиться какая-то известная личность, он будет поклонником артистка или певца, но чувства фанатизма уже не будет», — сообщила собеседница «ВМ».

По ее мнению, если одержимый любовью человек начинает преследовать свой объект симпатии, угрожать ему и его близким, то с большой долей вероятности у него есть проблемы с психикой.

«Когда начинается агрессивное, неадекватное поведение, одержимость, когда фанатизм достигает уже нездоровых пределов и переходит допустимые границы, это указывает на расстройства личности. В таких случаях помогает психотерапия. Она дает определенные положительные результаты лечения от одержимой любви», — считает Жесткова.

Сталкинг — это опасное явление, с которым может столкнуться каждый. Это намеренное преследование или наблюдение за человеком с целью посеять страх и запугать его. Сталкинг может проявляться в разных формах — как в реальной жизни, так и в онлайне. «ВМ» узнала у практикующего психолога, исследователя последствий сталкинга Ольги Темирхановой, как защититься от сталкера.