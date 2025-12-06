Ученые выяснили, почему люди игнорируют факты

Серия из трех новых исследований, проведенных Кэлвином Динс-Брауном и Хенриком Сингманном и опубликованных в журнале Cognition, показала, что при оценке аргументов люди чаще опираются на собственные убеждения, а не на качество доказательств. Даже очевидно сильные аргументы оказываются менее убедительными, если они не совпадают с мировоззрением участников.

© Телеканал «Наука»

Медиаграмотность, способность критически анализировать информацию, помогает людям различать достоверные аргументы и манипулятивные приемы. Однако эксперименты показали, что когнитивные привычки и предвзятость часто сильнее, чем фактическая логика или статистика. Люди склонны доверять словам авторитетов, эмоционально окрашенной информации или популярным мнениям, вместо того чтобы проверять источники и факты.

Как проходили эксперименты

Ученые подготовили десять тем спорных утверждений, от социальных и политических вопросов до экологических проблем. Для каждой темы создавались два типа аргументов.

«Сильные» включали статистику и логическую последовательность, а «слабые» строились на повторениях, ссылках на авторитет, популярности или традиции.

В первом эксперименте участники сначала оценивали свои убеждения по шкале от «крайне неверно» до «крайне верно», а затем — качество аргументов. Результаты показали, что разница в оценке сильных и слабых аргументов была гораздо меньше, чем разница между аргументами, совпадающими или не совпадающими с личными взглядами.

«Эффект согласованности убеждений был примерно в три раза сильнее влияния качества аргумента», — поясняют авторы.

Во втором эксперименте проверяли влияние порядка: половина участников сначала оценила аргументы, а затем сообщила свои убеждения, а другая половина — наоборот. Результаты повторили выводы первого эксперимента, подтверждая, что последовательность действий не изменяет эффект предвзятости.

Третий эксперимент уточнял, какие особенности плохих аргументов делают их убедительными. Парадоксально, но аргументы с противоречивыми доказательствами воспринимались убедительнее, чем те, что строились на ссылках на авторитет.

Один и тот же аргумент был представлен в двух вариантах — один соответствовал личным предпочтениям участника, другой — нет. Люди чаще считали убедительным вариант, который совпадал с их взглядами.

«Это подтверждает, что оценка определяется личными предпочтениями, а не содержанием аргумента», — отметил Динс-Браун.

Как на результат может влиять медиаграмотность

Результаты подчеркивают ограниченность попыток убедить человека только вескими доказательствами. Но медиаграмотность также важна. Она учит замедлять автоматические суждения, проверять источники, сопоставлять данные из разных источников, различать корреляцию и причинно-следственные связи, а также распознавать манипулятивные приемы через эмоциональные образы или заголовки.

«Хотя люди склонны позитивно воспринимать аргументы, совпадающие с их убеждениями, они еще сильнее реагируют на хорошо подкрепленные доказательства. Это значит, что представление аргументов на основе фактов не бесполезно, но психологическая предвзятость остается мощным фактором восприятия», — пояснил Динс-Браун.

Исследование показывает, что восприятие информации определяется не только ее качеством, но и внутренними убеждениями человека. Даже противоречивые доказательства могут казаться убедительными, если они совпадают с мировоззрением. Авторы работы подчеркивают необходимость развития критического мышления, чтобы различать факты и субъективные предпочтения и принимать решения на основе доказательств, а не привычных когнитивных искажений.