Эксперт по этикету объяснил, как правильно принимать гостей

Никаких тапочек: эксперт по этикету рассказала, как правильно принимать гостей
Казалось бы, что может быть проще, чем позвать вечером друзей на небольшой банкет. Закупил провизии, прибрался, подобрал приятную музыку или вообще включил старый добрый фильм и принимай дорогих гостей. Если речь идет именно о неформальных посиделках давних приятелей, коллег или однокурсников, то вопросов нет. Можно и без сервировки стола обойтись, да и без лишних любезностей.
Ну а в случае, если у вас важное событие (новоселье, юбилей, помолвка), и вы планируете пригласить старших родственников и малознакомых людей, то лучше знать все нюансы. Эксперт по этикету Ольга Свежакова в беседе с WomanHit перечислила важные правила, которые позволят организовать мероприятие без сучка и задоринки.
Сообщаем заранее
Идеально, если вы пригласите гостей хотя бы за неделю до намеченной даты. Так и они успеют определиться, принимать ли приглашение, и вы будете иметь больше времени на подготовку и рассчитывать на определенное количество человек.
Все для комфорта гостей
Предусмотрите места, где разместите одежду и обувь всех пришедших. Иначе рискуете создать неудобства. А вдруг кто-то явится в пальто люксового бренда, которое нужно вешать только на бархатные плечики? Если не позаботитесь о хранении, рискуете в конце вечеринки разгребать кучу-малу вещей в поисках чьего-то шарфика и выпавшего из кармана портмоне.
Положите на видное место в ванной гигиенические принадлежности и полотенца для рук. Да-да, как в дорогом отеле.
Никаких тапок
Ни в коем случае не предлагайте гостям переобуться. Эта советская привычка с современыми правилами этикета никак не вяжется.
«Во-первых, это не гигиенично, во-вторых, никакие тапочки не сочетаются с нарядными костюмами. Можно заранее попросить гостей взять с собой сменную обувь, подходящую под их наряд. Но если друзья пришли без сменной обуви, можно аккуратно попросить их "смыть грязь дорог", обеспечив их необходимыми аксессуарами», — поясняет эксперт.
Да, вы не ослышались, во многих случаях уместным будет вообще не просить гостей разуться. Ну а полы помоете на другой день.
Посидим-помолчим?
«Хорошие хозяева позаботятся не только об угощениях, но и о развлекательной программе — о чем будет интересно говорить гостям, какие игры предложить, под какую музыку танцевать. А хорошие гости во всем участвуют», — напоминает Ольга.
Вам пора
Каждое мероприятие рано или поздно заканчивается. Хорошо, если вы заранее обсудили, до которого часа можно «гостить». Часто стоит одному гостю начать собираться, то и остальные тоже понимают, что пора покидать гостеприимных хозяев. Если же гости засиделись, можно начать собирать со стола, сослаться на сварливых соседей с маленьким ребенком, или предложить помощь с вызовом такси.