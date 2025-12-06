Психологи объяснили, сколько внимания муж должен уделять жене

На днях в одном из роликов актриса Анастасия Макеева возмущалась тем, что муж уделяет ей мало внимания и практически не общается с ней, когда приходит домой с работы. В ответ тот объяснил, что за целый день на работе он устаёт от постоянных разговоров и дома ему хочется просто помолчать. Закончилась семейная разборка тем, что Анастасия предложила мужу жить с теми людьми, с которыми он общается, раз на жену у него не хватает ни сил, ни времени. Пользователи в комментариях тут же предположили, что муж актрисы, скорее всего, нашёл другую, поэтому перестал интересоваться женой. Действительно ли нехватка внимания со стороны мужа говорит о его неверности? Сколько времени он вообще должен уделять жене? И как должно складываться супружеское общение?

© Нижегородская правда

А в ответ – тишина

Семейная ссора началась с претензии Анастасии Макеевой к мужу Роману Ильину.

«Я задала тебе вопрос, ты сидишь молчишь. Как ты хочешь быть лучшим другом для своей жены, если ты с ней не общаешься?» – на камеру возмутилась она.

Объяснения Романа, что на работе он общается с таким количеством людей, что дома уже хочется просто «поберечь свой аппарат», актрису не устроили.

«То есть ты всё время общаешься с какими-то посторонними людьми, а с женой невозможно общаться, потому что у тебя к этому времени уже нет сил. Зачем ты живёшь с женой? Живи тогда с теми людьми, с которыми ты общаешься, раз они для тебя важнее и приоритетнее», – предложила Макеева.

Нехватка внимания со стороны мужа, как выяснилось, задевает многих представительниц слабого пола.

«Женаты четыре года. Когда мы только встречались, он каждую свободную минутку старался со мной провести, если не мог приехать – звонил, мы часами переписывались или по видеосвязи разговаривали. А теперь после работы приходит, в телефон уткнётся – и привет. В выходные то на рыбалку, то в гараж к другу, или просто у телевизора», – жалуется одна из пользовательниц.

Подобных жалоб на просторах Сети множество.

«Муж целыми днями на работе, а если свободное время и выпадет, так он его либо на друзей потратит, либо на телек с книгой», – сетует одна из нижегородок.

Многие, как и подписчики Анастасии Макеевой, воспринимают это как свидетельство охлаждения со стороны мужа.

«Раз муж перестал обращать внимание, это значит, что появилась другая. Варианты: жди, борись, отпусти», – считает одна из пользовательниц.

Поэтому немудрено, что когда муж выражает желание провести время с друзьями, посвятить выходной своему хобби или просто побыть одному, жена тут же начинает терзаться подозрениями и предъявлять претензии, как та же Макеева.

Оставь в покое

У одних мужчин подобные упрёки вызывают недоумение.

«Что значит – внимания мало уделяю? Я после работы пришёл домой. Что ещё надо? Вот ты в телевизоре сидишь. А что надо – хороводы водить? Я же не аниматор», – жалуется пользователь Виктор.

Других представителей сильного пола претензии жён на недостаток внимания просто раздражают.

«Тут два варианта – мужик либо зарабатывает бабки, но это требует времени и сил. Либо всё внимание любимой – кофе в постель… полевые цветы каждый день… Но тогда бабок не просите. Может, конечно, повезёт и найдёте неработающего миллионера… Но шансы невелики», – делится в соцсетях один из нижегородцев.

Некоторые мужчины, как тот же муж Анастасии Макеевой, признаются, что после работы порой просто не хватает эмоциональных сил и желания на общение. Хочется просто помолчать или даже тупо посидеть одному.

«Бывает, начальник наехал, поставщик подвёл, да мало ли какие неприятности… Хочется тупо добраться до дома и отмокать. А тут начинается: «А что у тебя с лицом?», «Чего ты молчишь?», «А когда кран починишь?», – пишет пользователь Владимир.

Подобных жалоб на невнимание женщин к состоянию благоверного немало.

«Он пришёл с работы, зае…лся, как ломовая лошадь, а тут ты со своими обидами. Подсказка: если ты будешь вести себя, как настоящая женщина, а не как капризный ребёнок, твой мужчина будет любить тебя гораздо больше. И проводить с тобой время ему, соответственно, тоже будет хотеться сильнее», – пишет один из пользователей.

А некоторые представители сильного пола вообще уверены, что в нежелании мужчины уделять внимание жене, в первую очередь, виновата она сама.

«Ну дык правильно, если с другом, книгой или телевизором интереснее и больше общих тем для разговора, тогда делайте выводы :)))», – пишет один из участников обсуждений.

Ну и, наконец, многие мужчины воспринимают упрёки жён на малое количество совместного времени как посягательство на свою свободу.

«Я же не могу всё время у её юбки сидеть», – кипятится Юрий, жена которого закатывает сцены каждый раз, когда он отправляется куда-то с друзьями.

Почему это происходит

На самом деле, по мнению психологов, нехватка мужского внимания может объясняться разными причинами.

Потребительский подход. Избранник не привык вкладываться ни в отношения, ни в женщину. Это может объясняться его инфантильностью. Хотя порой женщины с самого начала окружают своих избранников повышенной заботой, берутся решать их проблемы, проявляют инициативу в отношениях. Таким образом лишают мужчину возможности самому вложиться в отношения. Но если мужчина не потратил ни времени, ни усилий, ни средств, пытаясь завоевать женщину, то глупо рассчитывать, что он станет тратить всё это, когда женщина уже завоёвана. Рабочий момент. Ослабление внимания со стороны мужа может быть вызвано и стрессом, который он испытывает из-за проблем на работе. В такие моменты мужчине вообще ни до чего и ни до кого. И лезть к нему с жалобами на невнимание по меньшей мере глупо, а по большей – опасно, так как дело может кончиться серьёзным конфликтом. Отсутствие привычки. Если в родительской семье не было принято разговаривать по душам, делиться проблемами или радостью, а все разговоры сводились лишь к сугубо бытовым темам, то и во взрослой жизни человек будет повторять такую модель. Потеря интереса. Насторожиться стоит, если мужчина действительно начал уделять жене гораздо меньше внимания, чем раньше. Не замечает её плохого настроения, неважного самочувствия, внешних перемен. Всё время находит поводы, чтобы уйти из дома. И даже совместное времяпрепровождение не спасает. Супруги могут сутками находиться вместе, но при этом перекинуться всего лишь парой незначительных фраз.

Что делать?

Не паникуйте. Для мужчин просто необходимо иметь собственные увлечения и встречаться с друзьями. Стремление общаться со «своими» – неотъемлемая часть мужской психики. Поэтому ни в коем случае не надо сопротивляться желанию мужчины встречаться с друзьями или возмущаться наличием у него хобби, занимающего часть свободного времени. Лучше попробуйте разделить его увлечение или обзавестись своим собственным. Тогда у вас точно не будет причин чувствовать себя одинокой. Откажитесь от мысли, что супруги должны проводить вместе каждую минуту. Наоборот, у каждого из них должно быть личное время для уединения, увлечений и для общения с друзьями. В стремлении мужа или жены побыть одному нет ничего угрожающего для отношений – каждому человеку время от времени нужно уединение. Тогда и время, проведённое совместно, будет больше цениться и приносить больше радости. Если вы чувствуете себя одиноко и неуверенно из-за нехватки внимания мужа, то прямо скажите ему об этом. И объясните, почему это для вас так важно. Только без упрёков и наездов, как та же Анастасия Макеева. Но для этого нужно учиться общению друг с другом. Старайтесь разговаривать не только на бытовые темы. Делитесь с мужем своими переживаниями, эмоциями, планами, мечтами. И будьте готовы выслушивать сами – без критики и непрошеных советов. Именно из такого общения складывается заветная близость между супругами. Если же поведение мужа заметно изменилось, появились отстранённость и отчуждённость, которых раньше не было, возможно, в семье действительно намечается кризис. Попробуйте вызвать мужа на разговор и попытайтесь выяснить, что его перестало устраивать в ваших отношениях. Если, конечно, вы нацелены их сохранить.

В любом случае нужно учиться ценить собственную свободу, предоставлять её своему избраннику и быть с ним искренней. И тогда, скорее всего, вам не придётся жаловаться на нехватку внимания со стороны любимого мужчины.