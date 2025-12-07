Почему «тревожность» остается словом года

"Тревожность" по версии издательств "Лингва", "Мир и Образование" и проекта "Скворцовские чтения" остается одним из "слов года". По словам опрашивающих, за него проголосовало большинство участников опроса.

© globallookpress

«‎Конечно, в этом случае речь не о клинической депрессии, — считает профессор, доктор психологических наук Илья Слободчиков. — Растущая тревожность отражает наши социальные переживания».

Сомнений в репрезентативности опроса у него не возникает, он считает, что тревожность видно невооруженным взглядом.

Она, по его мнению, задается неясностью будущего и его перспектив. И нехваткой "светлого будущего, как бы идеалистически это ни звучало". У людей часто нет ощущения, что уровень их социальной защищенности растет. И чувство тревожности подпирается разочарованностью и колоссальной эмоциональной усталостью.

По словам психолога, оно может быть продиктовано также и отсутствием в жизни человека яркой эмоциональной динамики.

При этом внешне может быть и много хорошего — Москва, например, украшена новой красивой подсветкой, появляются прогулочные дорожки и новые скамейки, высаживаются скверы. Но обычная жизнь человека при этом может "проседать" от неопределенности его собственного завтрашнего дня. И все это создает "наплывной фон" тревожности.

Тревожность повышают и новостные потоки СМИ, создавая избыток обычно хорошо читающихся, но при этом наращивающих беспокойство негативных новостей.

«‎Плохие новости не надо прятать, расцвечивая ситуацию в стиле "все замечательно, все прекрасно", — подчеркивает психолог. — Но при их избытке колоссально не хватает взвешенного, разумного анализа ситуации: да, есть такие обстоятельства, но и из них есть выход. Нам сегодня нужен поиск внутреннего ресурса. Именно его нам не хватает. Увеличивающееся разделение между внешней красотой чего-либо и нашими внутренними проблемами тоже продуцирует тревогу».

Он напомнил о подъеме тревоги и депрессии после распада Советского Союза и вставшей тогда перед многими необходимости адаптироваться к безнадежности.