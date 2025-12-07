Зумеры все охотнее женятся и рожают детей, однако любовь здесь ни при чем

В 2025 году сразу несколько знаменитостей объявили о свадьбах или помолвках. Эти новости взорвали соцсети: поклонники сошлись во мнении, что брачные союзы вновь стали трендом у молодых пар. Социологи полагают, что за внешней романтикой стоят вполне прагматичные причины: высокая стоимость жизни вынуждает их отказаться от «свободы», чтобы делить расходы пополам. Однако у психологов на этот счет иное мнение. Специалисты считают, что у зумеров сложился собственный взгляд на семейные ценности, который кардинально отличается от видения предыдущих поколений. Почему молодежь снова поверила в любовь, но перестала бояться разводов — в материале «Ленты.ру».

Старые новые ценности

За последний год сразу пять поп-звезд обручились или вышли замуж. Поклонники с восторгом отреагировали на перемены в жизни Ланы Дель Рей, Charli XCX, Селены Гомес, Дуа Липы и Тейлор Свифт. В соцсетях они писали, что истории любви кумиров дарят им надежду и отвлекают от цинизма и хаоса, царящих вокруг.

«Честно говоря, в помолвки некоторых друзей я была эмоционально вовлечена меньше, чем в эту, — признается журналистка Vogue Клер Коэн, удивляясь, почему новость о Тейлор Свифт и ее возлюбленном, игроке НФЛ Трэвисе Келси, так сильно тронула миллионы людей и стала для них настоящим событием года. — В эпоху situationship — отношений без ясного статуса — обществу просто не хватает той самой сказки со счастливым концом».

Примечательно, что многие из этих знаменитостей ранее воспевали независимость и феминистские ценности. Например, Дуа Липа с самого начала карьеры заявляла о себе как о сильной женщине и независимой артистке. В ее текстах и публичных выступлениях всегда прослеживалась тема женской самодостаточности — как, например, в хите New Rules, который стал своеобразным гимном самостоятельных девушек.

«Я никогда не мечтала о свадьбе и не размышляла, какой я буду невестой. Я смотрела на многих обручившихся, но не придавала этому значения. Теперь же я понимаю, что решение состариться вместе — это по-настоящему особенное чувство», — рассказала Дуа Липа British Vogue.

В том же интервью певица впервые подтвердила, что обручена со своим бойфрендом Каллумом Тернером. Она с воодушевлением рассказывала о кольце, называя помолвку волнующей главой жизни.

Тем временем, листая ленты соцсетей, пользователи с умилением наблюдают, как меняются ценности молодых инфлюэнсеров, и с иронией отмечают, что сегодня они все чаще «высказываются как левые, а поступают как правые».

Система против одиночек

Представители поколения Z живут в мире, полном кризисов, и, по мнению экспертов, серьезные отношения стали для них «тихой гаванью». Это доказывает статистика: в Великобритании в 2022 году число свадеб выросло на 12 процентов по сравнению с доковидным 2019 годом.

«Зумеры выросли, наблюдая, как миллениалов "имеет" экономика: сумасшедшие цены на жилье, низкие зарплаты, долги за учебу... Миллениалы отвергли брак и рождение детей не потому, что они этого не хотят, — их оттолкнула цена вопроса. Зумеры видят это, и вместо того, чтобы окончательно ломать традиции, ищут в них стабильность, которой им не дает экономика», — объясняет американский HR-консультант, специалист по разнице поколений Брайан Дрисколл.

Дрисколл добавляет, что для многих сейчас брак становится стратегией выживания.

«В стране, где доступ к здравоохранению, жилью и базовой безопасности привязан к семейному положению, брак превращается в необходимость, ведь система явно играет против одиночек, — говорит он. — Власти США навязывают молодежи традиционные ценности, но не спешат создавать условия для создания семьи. Нет ни доступного жилья, ни медицины — отсюда и циничный подход к браку».

Перемены во взглядах замечают и в Европе. Британский эксперт по поколенческим изменениям, доктор Элиза Филби считает, что в отношениях зумеров все чаще прослеживается финансовый расчет. Иными словами, наличие у партнера жилья и дохода ценится куда выше романтических жестов.

«Состоятельность становится все важнее для брака. Это объединение капиталов семей, слияние династий», — объясняет она.

Почти половина британских зумеров готова заключить брачный контракт.

А иногда брак становится единственным способом оставаться вместе.

«Я никогда особо не думала о замужестве, пока в мае новые миграционные правила не повысили порог зарплаты для рабочей визы с 29 тысяч до 41 тысячи фунтов стерлингов в год. У меня была хорошая работа, замечательный парень — и вдруг я больше не могу продлить визу. Выяснилось, что один из немногих способов остаться — это виза супруги. Ни я, ни мой бойфренд не верим в брак, но юридический статус внезапно стал для нас решающим фактором», — призналась изданию Dazed 26-летняя Гиллиан, переехавшая в Лондон к своему бойфренду.

Любовь или партнерство?

Элиза Филби делится наблюдениями, что сегодня среди миллениалов и зумеров появились две категории: одни боятся брать на себя ответственность из-за отсутствия финансовых средств и поддержки семьи, а другие с помощью родительских денег быстро закрывают ипотеку, играют свадьбу и легко адаптируются к взрослой жизни.

«Институт брака превращается для них в гарант стабильности — и материальной, и ментальной», — Элиза Филби, эксперт по поколенческим изменениям.

«Мы с мужем получаем помощь от родителей, — но это только те вещи, без которых мы могли бы обойтись. Например, ремонт и покупка машины. В остальном мы стараемся работать и обеспечивать все свои потребности самостоятельно, — делится российская журналистка Майя, которая вышла замуж в 24 года. — Родители работают ради будущего своих детей, и для нас это абсолютно нормально. Я надеюсь, что у меня тоже будет возможность дать своему ребенку образование, жилье, просто избавить от многих проблем».

Майя считает, что иметь доход в молодой семье должны оба партнера, иначе один становится зависимым от второго.

«Не люблю, когда осуждают мужчину, который якобы не может в одиночку тянуть семью, — при нынешней экономике это практически невозможно. Мы, женщины, так долго боролись за свои права, что сейчас было бы странно опять откатываться в зависимость от мужчин. Более того, я считаю, что если женщина успешнее мужчины, в этом нет ничего зазорного», — комментирует она.

Свою практичность зумеры демонстрируют и в соцсетях: в TikTok даже появляются объявления, предлагающие брак по расчету. Например, 27-летний блогер из США Робби Скотт прямо предложил желающим вступить с ним в фиктивный союз — только для того, чтобы вместе оплачивать коммунальные счета и ипотеку.

По словам эксперта по вопросам пола и сексуальности Эдварда Риза из дейтингого приложения Taimi, сегодня молодые люди действительно рассматривают супружество прежде всего как партнерство.

«Для некоторых брак — про глубокое товарищество, взаимную поддержку и практическое партнерство, а не про традиционную влюбленность», — отмечает Риз.

Однако он также полагает, что в эпоху интернета молодежь вступает в брак не только из-за высокой стоимости жизни, но и от одиночества.

Часть идеального сценария

Кроме того, поколение Z устало от беспорядочного дейтинга и разочаровалось в приложениях для знакомств. Согласно исследованию платформы Coupon Birds, всего 21 процент молодых людей в возрасте 18-27 лет согласны с тем, что брак «не имеет значения», тогда как 20 лет назад этого мнения придерживались 39 процентов. Несмотря на то, что поколение Z порой прагматично относится к штампу в паспорте, почти две трети зумеров по-прежнему считают семью важной ценностью.

Американский семейный терапевт Карен Каннингем отмечает культурный сдвиг: современные гендерные роли изменились, и мужчины стали свободнее проявлять мягкость и эмоции. Это делает отношения более здоровыми и, как следствие, повышает готовность молодых людей вступать в брак. Семья больше не ассоциируется с потерей свободы, как это могло быть у предыдущих поколений, а становится эмоционально поддерживающим партнерством.

Журналистка Майя разделяет это мнение.

«Да, мы живем в эпоху самопознания и самодостаточности, однако я не считаю, что брак этому противоречит. Современный брак — более честный, адекватный и построен на реальных чувствах. Раньше существовало множество стереотипов о том, что жить вместе до свадьбы нельзя и разводиться — тоже грех. Из-за этого сложилось множество несчастных пар, а ведь семья — это прежде всего про любовь. Брак сегодня перестал быть обязательным, теперь это — осознанный выбор, и мы выбираем партнера, руководствуясь и чувствами, и разумом», — рассуждает она.

Поколение Z видит в раннем браке способ обрести стабильного партнера для совместного роста, и в то же время они не боятся оставаться без него.

«В их среде отсутствует осуждение одиночек. Этой стигмы больше нет. Решение вступить в брак продиктовано не внешним давлением, а личными ценностями, они женятся рано по внутреннему желанию, а не потому, что так надо», — объясняет американский психолог Стэн Таткин.

А его коллега, клинический психолог Лорен Наполитано подчеркивает, что молодые люди, как правило, более оптимистично смотрят в будущее, поэтому зумеры сейчас искренне верят в брак и семью. По ее словам, до 27 лет многие еще не прочувствовали тягот работы, неоплаченных счетов и кризиса долгих отношений, поэтому у них сохраняются романтические ожидания.

«С психологической точки зрения это объясняет, почему зумеры готовы рано вступать в брак: для них это часть идеалистичного жизненного сценария. Однако по мере взросления взгляды могут меняться», — Лорен Наполитано, клинический психолог.

Больше не тюрьма

Зумеры строят брак на собственных условиях. В отличие от многих миллениалов, они не отрицают семейные ценности, а переосмысливают их.

«Мне кажется, многие миллениалы насмотрелись на несчастные браки своих родителей, друзей родителей, бабушек и дедушек. Возможно, страх жениться у них вызывает уверенность в том, что счастливых семей просто нет. Они не видели любви в собственной семье», — рассуждает Майя.

75% зумеров планируют когда-нибудь пожениться, а среди миллениалов таких лишь 43%.

А еще сегодняшняя молодежь не боится развода. Брак для них — не обязательный шаг, а личный выбор, который можно отложить, а при необходимости и «отменить» в будущем.

«Лучше быть счастливым в пяти разных браках, чем оставаться в одном и терпеть нелюбимого человека до конца жизни. Штамп в паспорте уже давно ничего не решает, а семья — больше не тюрьма. У нас нет этого страха. Мы знаем, что спокойно разведемся и выйдем замуж снова», — делится мнением Майя.

При этом психологи отмечают, что, несмотря на молодость, зумеры подходят к браку более осознанно, чем предыдущие поколения. Они открыто обсуждают разделение бытовых обязанностей, отношение к детям и формирование семейного бюджета, а также не стыдятся психотерапии и консультаций для укрепления отношений еще до свадьбы. Такая гибкость и эмоциональный интеллект приводят к тому, что молодые пары чувствуют себя уверенно в раннем браке и воспринимают его как совместное развитие в любви и поддержке.