Психолог посоветовал способ преодоления страха самопроявления

В его основе лежит стыд.

Такое чувство необходимо проработать и не бояться его. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ирина Маслова.

«Это страх осуждения, критики, сравнения. Если мы говорим про чувства, которые мешают нам в той или иной задаче, проявление — это стыд. То есть, если в самозванце у нас чувство вины. И с виной нужно работать, то здесь чётко чувство стыда. В общем-то чувство вины и чувство стыда — это две основные манипуляции, которые используются при воспитании детей. И когда ты стал большим и сильным, и взрослым, и тебе нужно выступать, и ты вдруг сталкиваешься с тем, что у тебя идёт соматическая реакция, тебя тошнит, ты краснеешь, бледнеешь и так далее. Соматика пошла, внутри голос тебе говорит, что тебя сейчас там съедят, там тигр, там просто тебя осудят. Источник данных мыслей о себе — это стыд. Мозг достаточно быстро перестраивается, если вы всё-таки идёте в этот стыд и в этот страх. И когда вы несколько раз проявитесь и увидите, что мир не перевернулся, что никто, в общем-то, и не осудил особо, ещё и поддержали. Соответственно, нужно работать с чувством вины и чувством стыда. Страх — нормальное чувство, оно нас оберегает от нового. Не надо чувств бояться. Это вообще хорошо, что они есть».

Ранее психолог Елена Соловьёва рассказала, как распознать неуверенного в себе человека. Такие люди неспособны воспринимать похвалу. Получая комплименты, они начинают краснеть и менять тему разговора, отметила специалист.