Эксперт объяснила, как сон в разных комнатах влияет на отношения в паре

Это способ укрепить доверие и связь. Сексолог Ольга Василенко в интервью на YouTube-канале фигуристки Евгении Медведевой рассказала, как сон в разных комнатах влияет на отношения в паре. Эксперт отметила, что этот фактор не играет ключевой роли в том, насколько близки партнёры.

Василенко заверила, что сон в разных комнатах пары могут выбирать по разным причинам. Если один из партнёров храпит или ворочается, это мешает другому выспаться. В таком случае раздельный сон — отличный способ для того, чтобы ещё сильнее сблизиться и не видеть в друг друге раздражитель.