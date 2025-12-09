Стало известно, почему люди ведутся на фейковые новости

В мире, где дезинформация распространяется быстрее правды, очень важно не только уметь отделять зерна от плевел, но и понимать, почему множество людей поддается влиянию фейковых новостей, даже если сомневаются в их правдивости.

Ученые из Робинсоновского колледжа бизнеса Университета штата Джорджия, Государственного университета Кеннесо и Университета Теннесси разработали модель, объясняющую, как эмоциональные триггеры, а не фактологическая точность влияют на потребление и распространение информации. Исследование опубликовано в журнале Information Systems Frontiers.

В основе работы лежит простой вопрос: почему люди верят и распространяют фейковые новости, и в чем принципиальное отличие потребления такой информации?

Веру в фейковые новости принято связывать со склонностью к подтверждению своей точки зрения — стремлением верить информации, которая соответствует уже сложившимся взглядам. Однако новое исследование указывает на более глубокий механизм, особенно в периоды неопределенности, такие как пандемия COVID-19.

«Мы обнаружили, что люди действительно потребляют фейковые новости иначе, чем бульварные. Последние читают в основном для развлечения и не воспринимают всерьез. А фейковым новостями верят и делятся ими, потому что они кажутся полезными — либо эмоционально, либо информационно», — говорит соавтор исследования Амрита Джордж, клинический доцент кафедры компьютерных информационных систем Робинсоновского колледжа.

Иными словами: фейковые новости вызывают эмоциональный зуд. А в тревожные, нестабильные времена он сильнее, чем правда.

Три ключевых параметра

Фейковые новости в исследовании определены как материалы, выдающие себя за достоверные, но базирующиеся на журналистских источниках низкого качества или содержащие заведомо ложную информацию с намерением ввести в заблуждение. Чтобы изучить механизм их потребления, исследователи составили COP-модель (Content Dimensions—Overton Window—Perceived Utility), рассматривающую три ключевых параметра любой новости:

достоверность — насколько она правдива, эмоциональное вовлечение — какие чувства вызывает, релевантность — насколько тесно связана с жизнью человека.

Эти параметры формируют наше суждение о том, стоит ли новость прочтения, лайка или репоста. На них накладывается окно Овертона — политологическая концепция, описывающая спектр идей, которые общество считает приемлемыми в данный момент. Если фейковая новость попадает в это окно или слегка расширяет его границы, ее с большей вероятностью примут.

Для проверки теории исследователи проанализировали более 10 000 твитов о COVID-19. Они изучали, какие твиты получали лайки, а какие были подвергнуты «рационализации» — получили больше негативных комментариев, чем лайков, что указывает на недоверие. Также был проведен анализ эмоциональной окраски и тональности для оценки настроения, уровня доверия и релевантности.

«Мы выяснили, что окно Овертона играет значительную роль в реакции на фейковые новости. Оно определяет, будут ли они восприняты обществом как приемлемые или нет», — объясняет Джордж.

Исследователи обнаружили, что люди крайне чувствительны к эмоциональному тону, особенно к негативным эмоциям: страху, гневу, отвращению.

Даже если твит был менее правдив, но попадал в нужную эмоциональную ноту и казался релевантным жизни человека, его чаще лайкали и делились им. Что интересно, пользователи были более снисходительны к ложной информации, если история приносила эмоциональное удовлетворение. Эта тенденция гораздо сильнее для фейковых новостей по сравнению с традиционной бульварной журналистикой, где читатели обычно понимают, что им подают не факты.

«Очень интересным открытием стало то, что в нестабильные времена фейковые новости давали не столько информацию, сколько эмоциональную поддержку. Мы ведь анализировали данные времен пандемии COVID-19», — отмечает Джордж.

Надо сказать, это исследование как никогда вышло как нельзя кстати. Сейчас, когда наши ленты заполонил контент, созданный искусственным интеллектом, понимание, как и почему распространяются фейковые новости, важнее, чем когда-либо.

Повышение медиаграмотности

Работа предлагает практические идеи. Например, соотношение лайков и ответов в соцсетях может помочь платформам помечать потенциально вводящий в заблуждение или провокационный контент. По мнению авторов, процесс выявления должен учитывать не только проверку фактов, но и эмоциональную окраску.

Выводы также подчеркивают важность медиаграмотности и необходимость учить людей не только распознавать ложь, но и понимать, когда их эмоциями манипулируют. К слову, в некоторых странах, например в Финляндии, медиаграмотность уже включена в школьную программу, начиная с детского сада. Такие меры помогают в формировании иммунитета к эмоционально заряженной дезинформации, уверены исследователи.

Пожалуй, самое важное — исследование показывает, как фейковые новости могут смещать границы публичной дискуссии. Когда эмоциональные истории получают широкое признание, они постепенно расширяют окно Овертона, делая приемлемыми экстремальные или немыслимые ранее идеи.