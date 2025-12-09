Стало известно, почему люди ведутся на фейковые новости

Исследование объяснило, почему люди ведутся на фейковые новости
В мире, где дезинформация распространяется быстрее правды, очень важно не только уметь отделять зерна от плевел, но и понимать, почему множество людей поддается влиянию фейковых новостей, даже если сомневаются в их правдивости.
Ученые из Робинсоновского колледжа бизнеса Университета штата Джорджия, Государственного университета Кеннесо и Университета Теннесси разработали модель, объясняющую, как эмоциональные триггеры, а не фактологическая точность влияют на потребление и распространение информации. Исследование опубликовано в журнале Information Systems Frontiers.
В основе работы лежит простой вопрос: почему люди верят и распространяют фейковые новости, и в чем принципиальное отличие потребления такой информации?
Веру в фейковые новости принято связывать со склонностью к подтверждению своей точки зрения — стремлением верить информации, которая соответствует уже сложившимся взглядам. Однако новое исследование указывает на более глубокий механизм, особенно в периоды неопределенности, такие как пандемия COVID-19.
«Мы обнаружили, что люди действительно потребляют фейковые новости иначе, чем бульварные. Последние читают в основном для развлечения и не воспринимают всерьез. А фейковым новостями верят и делятся ими, потому что они кажутся полезными — либо эмоционально, либо информационно», — говорит соавтор исследования Амрита Джордж, клинический доцент кафедры компьютерных информационных систем Робинсоновского колледжа.
Иными словами: фейковые новости вызывают эмоциональный зуд. А в тревожные, нестабильные времена он сильнее, чем правда.
Три ключевых параметра
Фейковые новости в исследовании определены как материалы, выдающие себя за достоверные, но базирующиеся на журналистских источниках низкого качества или содержащие заведомо ложную информацию с намерением ввести в заблуждение. Чтобы изучить механизм их потребления, исследователи составили COP-модель (Content Dimensions—Overton Window—Perceived Utility), рассматривающую три ключевых параметра любой новости:
- достоверность — насколько она правдива,
- эмоциональное вовлечение — какие чувства вызывает,
- релевантность — насколько тесно связана с жизнью человека.
Эти параметры формируют наше суждение о том, стоит ли новость прочтения, лайка или репоста. На них накладывается окно Овертона — политологическая концепция, описывающая спектр идей, которые общество считает приемлемыми в данный момент. Если фейковая новость попадает в это окно или слегка расширяет его границы, ее с большей вероятностью примут.
Для проверки теории исследователи проанализировали более 10 000 твитов о COVID-19. Они изучали, какие твиты получали лайки, а какие были подвергнуты «рационализации» — получили больше негативных комментариев, чем лайков, что указывает на недоверие. Также был проведен анализ эмоциональной окраски и тональности для оценки настроения, уровня доверия и релевантности.
«Мы выяснили, что окно Овертона играет значительную роль в реакции на фейковые новости. Оно определяет, будут ли они восприняты обществом как приемлемые или нет», — объясняет Джордж.
Исследователи обнаружили, что люди крайне чувствительны к эмоциональному тону, особенно к негативным эмоциям: страху, гневу, отвращению.
Даже если твит был менее правдив, но попадал в нужную эмоциональную ноту и казался релевантным жизни человека, его чаще лайкали и делились им. Что интересно, пользователи были более снисходительны к ложной информации, если история приносила эмоциональное удовлетворение. Эта тенденция гораздо сильнее для фейковых новостей по сравнению с традиционной бульварной журналистикой, где читатели обычно понимают, что им подают не факты.
«Очень интересным открытием стало то, что в нестабильные времена фейковые новости давали не столько информацию, сколько эмоциональную поддержку. Мы ведь анализировали данные времен пандемии COVID-19», — отмечает Джордж.
Надо сказать, это исследование как никогда вышло как нельзя кстати. Сейчас, когда наши ленты заполонил контент, созданный искусственным интеллектом, понимание, как и почему распространяются фейковые новости, важнее, чем когда-либо.
Повышение медиаграмотности
Работа предлагает практические идеи. Например, соотношение лайков и ответов в соцсетях может помочь платформам помечать потенциально вводящий в заблуждение или провокационный контент. По мнению авторов, процесс выявления должен учитывать не только проверку фактов, но и эмоциональную окраску.
Выводы также подчеркивают важность медиаграмотности и необходимость учить людей не только распознавать ложь, но и понимать, когда их эмоциями манипулируют. К слову, в некоторых странах, например в Финляндии, медиаграмотность уже включена в школьную программу, начиная с детского сада. Такие меры помогают в формировании иммунитета к эмоционально заряженной дезинформации, уверены исследователи.
Пожалуй, самое важное — исследование показывает, как фейковые новости могут смещать границы публичной дискуссии. Когда эмоциональные истории получают широкое признание, они постепенно расширяют окно Овертона, делая приемлемыми экстремальные или немыслимые ранее идеи.
«Речь идет не просто о том, во что люди верят. Речь о том, во что становится приемлемым верить. И это уже совсем другой масштаб проблемы», — заключила Джордж.