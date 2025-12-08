Новый фетиш с подмышками набирает популярность среди мужчин

На порносайтах набирает популярность сексуальный фетиш с подмышками. О происхождении этой сексуальной практики рассказала сексолог Джиджи Энгл в беседе с Metro.

По ее словам, фетиш на подмышки только набирает популярность. В этом году на одном из популярных порносайтов он занял четвертое место по просмотрам, хотя в прошлом году не вошел даже в десятку. Сексолог уточнила, что эта сексуальная практика называется масхалагния и подразумевает лизание подмышек или получение удовольствия от этого.

«Этот фетиш определенно связан с запахом тела партнера. Возможно, некоторым нравится солоноватый привкус пота партнера», — объяснила Энгл.

Она добавила, что чаще тягу к этой сексуальной игре испытывают мужчины. По мнению специалиста, их может привлекать то, что партнерша в момент подобных ласк оказывается с поднятыми вверх руками, то есть в уязвимом положении.

