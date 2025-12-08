Как жесты помогают звучать убедительнее во время разговора

Активно жестикулируете во время беседы? Тогда, вероятно, люди воспринимают вашу речь как более убедительную. Это заметил Джованни Лука Кашио Риццо, доцент кафедры маркетинга Университета Южной Калифорнии, в ходе проведения новой работы.

Чтобы изучить, как жесты влияют на коммуникацию людей, эксперт проанализировал тысячи выступлений на TED и провёл контролируемые эксперименты. Известно, что вне зависимости от культуры все мы (по крайней мере, иногда) "разговариваем" при помощи рук.

Если кратко, то жесты действительно делают общение эффективнее. Но только если они отражают идею, о которой вы говорите, то есть иллюстрируют её. Например, если речь идёт о чём-то, что находится дальше, вы можете развести руки в стороны.

Всего исследователи изучили 200 000 видеофрагментов из более чем 2000 выступлений на TED с помощью ИИ. Эти результаты специалисты совместили с контролируемыми экспериментами, где участники оценивали предпринимателей, презентующих свой продукт. В обоих случаев результаты были одинаковыми: в TED Talk иллюстративные жесты предсказывали более высокую оценку аудитории, а в экспериментах 1600 участников оценили ораторов, использовавших иллюстративные жесты, как более чётких, компетентных и убедительных.

Но важно понимать, что не все жесты помогают. Движения, не соответствующие посылу, например, беспорядочное размахивание руками, ёрзание или указание на предметы в пространстве, не приносят никакой пользы и могут даже отвлекать.