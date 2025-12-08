Почему зумеров привлекают творческие профессии

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью радио Sputnik рассказал, что современная молодежь отличается от предыдущих поколений свободой выбора и отсутствием необходимости бороться за базовые потребности.

«Поколение X подготовило условия для свободного развития, обеспечило молодым людям стабильность и комфортную жизнь, благодаря чему те акцентируются на саморазвитии и творчестве. Новое поколение получило мощный импульс, позволяющий двигаться вперед уверенно», - отметил специалист.

По его словам, современная молодежь стала более ответственной и осторожной, просчитывая и минимизируя риски. Зумеры, считает Быханов, работают стабильнее и предсказуемее, выражают внутреннюю свободу с помощью творчества, предпочитают реализовываться в музыке, литературе и искусстве. Кроме того, они зачастую избегают ранних браков.