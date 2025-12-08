Психолог рассказала о синдроме утенка

Психолог рассказала о синдроме утёнка
Он возникает, когда человек привязывается к «понятному и доступному».
В дальнейшем это мешает осваивать новые навыки. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Юлия Куликова-Цай.
«Когда утёнок вылупляется из яйца, то первое, что он видит — это для него истина в последней инстанции, это для него мама. Утята импринтируют и привязываются к первому движущемуся объекту. У человека мы тоже замечаем такие проявления, но мы отрастили себе лобные доли, которые отличают нас от большинства животных. Синдром утёнка — это когда мы привязываемся к тому, что для нас было всегда понятным и доступным. Это может затруднять качество жизни человека. Это то, насколько наша психика готова воспринимать что-то новое. В целом этот синдром — это некая наивность, когда всё, что было у нас первый раз, для нас становится эталоном. Многие люди живут по такому принципу, пришёл на какую-нибудь работу и 30 лет на ней работаешь. Человек не хочет воспринимать что-то новое, из-за этого не развивается, это всё тормозит и мешает осваивать новые навыки».