Почему важно отдыхать в предновогодней суете

Клинический психолог Дмитрий Кудряшов в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил, что в предновогодней суете очень важно находить время для отдыха, иначе есть риск заработать выгорание и срыв.

© Вести Подмосковья

«Конечно, необходимо уметь выдерживать психическую и физическую нагрузку, но часто мы перегибаем и переистощаемся. Мы игнорируем легкие сигналы организма и замечаем проблему, когда уже улетели в кювет. В современном ритме жизни люди привыкли не замечать нарушения сна и аппетита, головную боль. Чем сильнее устаем, тем более автоматично действуем по привычному сценарию. На самом деле эти сигналы говорят о растущем напряжении», - отметил специалист.

По словам собеседника издания, в предновогодний ажиотаж проблема лишь усугубляется. Людям, сталкивающимся с большой нагрузкой по работе или учебе, свойственно жертвовать прогулками, встречами с друзьями и занятием хобби. Стресс накапливается лавинообразно, нервозность и усталость кажутся естественными спутниками предновогоднего периода. У некоторых начинаются панические атаки, расстройства ЖКТ, аритмия. Организм становится неспособен воспринять возможность отдохнуть.