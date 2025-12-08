Какие темы для разговора не стоит поднимать за новогодним столом

Избежать неловкости поможет чуткость к собеседникам. Испанский психолог Сильвия дан Бен перечислила темы для разговора, которых следует избегать за новогодним столом. По её словам, обидеть друзей, близких или коллег легко, если задавать некрасивые вопросы.

© Чемпионат.com

Эксперт посоветовала оставить на другое время обсуждение незакрытых споров, проблем на работе, политических взглядов и тем, касающихся здоровья. Также стоит отказаться от вопросов, связанных с личной жизнью.