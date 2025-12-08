Психолог рассказал, в чем подвох идеальных отношений без ссор

Замалчивание переживаний и обид может больно ударить по внутреннему балансу партнёров. Психолог Елена Масолова рассказала в беседе с aif.ru, в чём подвох и недостаток отношений без ссор. По её словам, когда в паре не возникает конфликтов, происходят размытие личных границ и потеря себя.

© Чемпионат.com

Психолог подчеркнула, что при таком раскладе случается подавление эмоций, а один из партнёров занимает доминирующую роль. При этом внутренняя буря никуда не девается, а негатив лишь накапливается и рано или поздно выплёскивается с ещё большей силой.