Раскрыты самые большие ошибки во время секса

Пользователи сети назвали главные ошибки, которые они допускали во время секса. Своими историями мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что однажды пожалел о решении заняться сексом в общественном месте.

«Я предпочитаю более уединенные места, потому что мне нравятся тишина и спокойствие. Я вспомнил об идеальном месте, расположенном между невысокими скалами, и мы отправились туда. Секс случился само собой, и когда мы закончили примерно на 90 процентов, я случайно поднял глаза и увидел небольшую толпу на утесе, смотревшую прямо на нас», — lordarcanite, пользователь Reddit.

Другой назвал главной ошибкой то, что он однажды уснул во время интимной близости.

«Она даже не заметила, что я сплю, и делала все возможное, чтобы заставить меня достичь оргазма неизвестно сколько времени», — zgmdbljblj, пользователь Reddit.

Одна из пользовательниц добавила, что ее ошибкой стали слишком интенсивные движения во время секса в позе «наездницы».

«Я прыгала очень быстро, случайно упала партнеру на пенис и подумала, что сломала его. Перелома не было, но ему было очень больно. После эту позу я не предлагала, потому что не хотела, чтобы человек пережил тот ужас, что был виден на его лице», — Feeling-Virus1009, пользовательница Reddit.

Ранее зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках, которые поджидают во взрослой жизни. В частности, молодых людей призвали помнить, что никогда не поздно начать что-то новое или сделать то, что всегда хотелось.