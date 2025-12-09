Женщин предупредили об опасности имитации оргазмов

Сексолог Надежда Ястребова предупредила женщин, что имитация оргазмов негативно влияет на отношения с партнером. Опасность этой привычки она объяснила в своем Telegram-канале.

«Подавая ложные сигналы, ты лишаешь себя и партнера шанса на подлинную близость и поиск техник, стилей, сценариев секса и других путей к твоему настоящему, фееричному удовольствию», — написала Ястребова.

По ее словам, женщина, которая изображает эмоции, а не испытывает их на самом деле, лишается возможности получать окситоцин, дофамин, серотонин и другие гормоны счастья. В отношениях тем временем взращивается зерно недоверия, которое постепенно разрушает пару и отдаляет партнеров друг от друга.

«Имитировать или нет — это всего выбор. Личный выбор каждой», — заключила специалистка.

