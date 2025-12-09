Мужчины поделились неожиданными историями о сексе втроем

Мужчины рассказали о том, каким для них был опыт секса втроем. Своими историями те, кто занимался таким видом интимной близости, поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один признался, что занимался сексом с двумя девушками, когда учился в колледже. Мужчина уточнил, что не планировал делать этого.

«С уверенностью 18-летнего парня, который болтает, что ему взбредет в голову, наедине в своем общежитии с двумя непривлекательными девушками, сказал им: «О, извините. Вы не можете лечь в мою постель, здесь строго запрещено носить рубашки». Это была действительно глупая шутка, которая зазвучала по-другому, когда они стянули футболки. Какой кринж», — Last_Weeks_Socks, пользователь Reddit.

Некоторые мужчины рассказали, что неожиданно для них инициаторами таких экспериментов стали их жены.

«Однажды вечером моя жена пригласила одну из своих подруг на вечер в джакузи. Мы потом продолжали отношения около трех лет. Несколько раз ездили в отпуск вместе. Для меня с самого начала все сводилось к сексу и приятному времяпрепровождению. Третья в конце концов переехала достаточно далеко и завела парня», — Prestigious-Bike-593, пользователь Reddit.

Еще один пользователь сети поделился историей о том, как оказался в постели с двумя женщинами после посещения нудистского пляжа.

«Я был голым на пляже с девушкой. Подошла другая голая девушка и начала задавать нам вопросы. Неделю спустя мы все переспали», — Thendofreason, пользователь Reddit.

