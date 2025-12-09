Искусство деловых комплиментов: как правильно хвалить
Умение делать комплименты — важный навык для создания приятной рабочей атмосферы. Однако похвала должна быть искренней, чтобы не разрушить доверие. Комплимент отличается от лести конкретностью и уважением. Лесть преувеличивает достоинства, а комплимент подчеркивает реальные достижения. Чтобы избежать недоверия, важно говорить конкретно и избегать общих фраз. Комплимент укрепляет отношения, а лесть их разрушает.
Три вида деловых комплиментов
Существует три основных формата комплиментов, которые воспринимаются профессионально:
- Через профессиональные качества: «Ольга, ваша способность доводить задачи до результата восхищает». Такой подход акцентирует внимание на достижениях, а не на внешности. Ирина Пахомова отмечает, что «комплименты, связанные с работой, воспринимаются наиболее безопасно».
- Через детали, отражающие личность: «Петр, ваш органайзер говорит об организованности». Мелкие детали многое могут рассказать о человеке.
- Через личные ощущения: «Елена Ивановна, рядом с вами я чувствую спокойствие». Елизавета Ветлицкая в беседе с lady.pravda.ru указывает, что это мягкий способ выразить уважение без преувеличения.
Комплименты коллегам
Комплименты должны способствовать улучшению рабочего процесса.
Не забывайте о границах: замечания о внешности допустимы только в дружеском общении, чтобы избежать давления.
Комплименты руководителю
Руководители чувствительны к лести, поэтому уместны только профессиональные комплименты:
Елизавета Ветлицкая отмечает, что комплимент должен подчеркивать действия, а не личность, чтобы не восприниматься как манипуляция.
Реакция на комплименты
Часто люди чувствуют неловкость при комплиментах. Ирина Пахомова советует признать комплимент без скромности.
Принятие комплиментов — важный навык в культурной коммуникации.