Искусство деловых комплиментов: как правильно хвалить

Умение делать комплименты — важный навык для создания приятной рабочей атмосферы. Однако похвала должна быть искренней, чтобы не разрушить доверие. Комплимент отличается от лести конкретностью и уважением. Лесть преувеличивает достоинства, а комплимент подчеркивает реальные достижения. Чтобы избежать недоверия, важно говорить конкретно и избегать общих фраз. Комплимент укрепляет отношения, а лесть их разрушает.

Три вида деловых комплиментов

Существует три основных формата комплиментов, которые воспринимаются профессионально:

Через профессиональные качества: «Ольга, ваша способность доводить задачи до результата восхищает». Такой подход акцентирует внимание на достижениях, а не на внешности. Ирина Пахомова отмечает, что «комплименты, связанные с работой, воспринимаются наиболее безопасно».

Через детали, отражающие личность: «Петр, ваш органайзер говорит об организованности». Мелкие детали многое могут рассказать о человеке.

Через личные ощущения: «Елена Ивановна, рядом с вами я чувствую спокойствие». Елизавета Ветлицкая в беседе с lady.pravda.ru указывает, что это мягкий способ выразить уважение без преувеличения.

Комплименты коллегам

Комплименты должны способствовать улучшению рабочего процесса.

Не забывайте о границах: замечания о внешности допустимы только в дружеском общении, чтобы избежать давления.

Комплименты руководителю

Руководители чувствительны к лести, поэтому уместны только профессиональные комплименты:

Елизавета Ветлицкая отмечает, что комплимент должен подчеркивать действия, а не личность, чтобы не восприниматься как манипуляция.

Реакция на комплименты

Часто люди чувствуют неловкость при комплиментах. Ирина Пахомова советует признать комплимент без скромности.

Принятие комплиментов — важный навык в культурной коммуникации.