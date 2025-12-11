Ученые выяснили, как освещение влияет на эмоциональное восприятие музыки

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе и Университета Клемсона, показало, что свет в помещении сильно влияет на эмоциональное восприятие музыки. Результаты опубликованы в журнале Lighting Design + Application.

© Телеканал «Наука»

Музыка давно известна своей способностью вызывать эмоции, улучшать настроение и даже облегчать стресс. Однако ученые выяснили, что цвет и интенсивность освещения могут усиливать или ослаблять эти эффекты, делая атмосферу восприятия музыки более гармоничной или, наоборот, отстраненной.

«В некоторых концертных залах уже используют светодиодные системы с изменяемым цветом, но чаще всего их настройка остается эстетической, а не эмоционально целевой. Наше исследование помогает выбрать освещение, которое поддерживает настроение слушателей», — говорит Чжэ Ён Сук, доцент кафедры дизайна и директор Калифорнийского центра световых технологий.

Эксперимент с разным светом

В исследовании приняли участие 22 человека. Они слушали два типа музыки — радостную и грустную — в помещении с 12 интеллектуальными светильниками, позволяющими менять цвет и температуру света. Свет включал синий, холодный белый, теплый белый и красный.

Результаты показали, что радостная музыка воспринималась наиболее позитивно при теплом белом свете, тогда как синий свет снижал положительное восприятие. Грустная музыка, напротив, лучше сочеталась с синим светом, а красный воспринимался как неподходящий. Холодный белый свет оказался менее подходящим для веселой музыки, хотя визуально его оценивали нейтрально.

Донву (Джейсон) Ём, ведущий автор исследования из Университета Клемсона, отметил:

«Наши данные показывают, что сочетание цвета и температуры света с музыкальной атмосферой может усиливать эмоциональные эффекты. Это важно не только для концертов, но и для медицинских учреждений и домашних условий».

Почему это важно

Результаты исследования имеют значение для создания эмоционально поддерживающих пространств. Они помогают понять, что нейтральное или холодное освещение может уменьшать эмоциональное вовлечение в бодрующую музыку, а теплые тона усиливают положительные переживания.

«Подбор освещения в соответствии с типом музыки может создавать нужную атмосферу — будь то спокойствие, бодрость или эмоциональное погружение», — добавляет Чжэ Ён Сук.

Авторы исследования отмечают, что до сих пор лишь немногие работы напрямую изучали влияние условий освещения на эмоциональное восприятие музыки. Их работа подчеркивает, что окружающая среда влияет не только на визуальное восприятие, но и на эмоциональные реакции, что важно для дизайнеров интерьеров, организаторов мероприятий и даже домовладельцев, стремящихся к комфортной аудиовизуальной среде.

Практическое применение

Эти результаты могут быть использованы для разработки концертных залов, студий звукозаписи и больничных палат, где правильное освещение способно улучшить настроение и ускорить эмоциональное восстановление.

«Выбор света больше не должен быть лишь декоративным элементом. Он становится частью эмоционального опыта», — подчеркивает Донву Ём.

Исследование показывает, что правильное освещение вместе с музыкой делает впечатления от прослушивания ярче и приятнее, помогая лучше расслабиться и поднять настроение.