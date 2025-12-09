Психолог объяснила возникновение служебных романов

У людей, «долго закрытых в одном помещении», часто образуется близкая эмоциональная связь.

Время от времени коллеги оказываются в состоянии уязвимости, что провоцирует «химию» между людьми. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ирина Маслова.

«В целом, если рандомных людей закрыть в одном помещении надолго, они влюбятся, поженятся и так далее. Это нормально, объясняется исследованиями, потому что в коллективе, который видится изо дня в день, происходит эмоциональная связь очень близкая. Потому что в какие-то моменты каждый из нас попадает в уязвимое состояние. А в уязвимости мы открываемся. И в момент того, когда ты открылась, кто-то в тебя проник и тоже очаровался тем, что увидел, какая ты. И вот она, химия первая пошла. Потому что деловое общение у нас предполагает закрытость полную. А открытое общение — это значит, мы друг другу сообщили о наших слабостях. О том, что внутри нас действительно есть. И уже эмоциональный совместный опыт, какие-то общие прожитые ситуации».

