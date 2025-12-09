Эксперты из Северной Европы рассказали, как бороться с зимней хандрой

Жители Северной Европы и Полярного круга уже давно научились справляться с хандрой в холодные месяцы. Агентство Associated Press поговорило со специалистами из Норвегии, Швеции и Финляндии о депрессии зимой. Вот как с ней можно эффективно справляться.

© Ferra.ru

Доктор Тимо Партонен, профессор-исследователь Финского института здравоохранения и благополучия, отметил, что зима влияет на наши циркадные ритмы. Из-за нехватки света внутренние биологические часы человека не могут нормально перестроиться или синхронизироваться, что нарушает сон. Из-за этого в зимнее время люди могут спать дольше, но не просыпаться отдохнувшими, ощущать усталость до конца дня.

Партонен порекомендовал использовать имитатор рассвета. Он будет постепенно освещать спальню и облегчать пробуждение.

Также зимой мы более склонны к социальной изоляции. Ещё в этом период человек становится более раздражительным, чаще ссорится с друзьями. При этом важно поддерживать социальные связи, так как в одиночестве симптомы хандры редко улучшаются. Подумайте о том, чтобы пригласить друга на тренировку: это поможет и предотвратить набор веса зимой.

© Ferra.ru

Кристиан Бенедикт, профессор фармакологии Уппсальского университета в Швеции, рекомендует попробовать светотерапию тем, у кого сезонное аффективное расстройство (САР) и депрессия в лёгкой форме. Для этого нужно приобрести специальные устройства, излучающие свет примерно в 20 раз ярче обычного освещения в помещении. Светотерапия помогает запустить циркадный ритм, повысить уровень серотонина в мозге. Согласно исследованиям, нужно использовать освещение интенсивностью около 10 000 люкс в течение получаса каждое утро.

Не забывайте также смотреть на вещи позитивно. По словам Иды Солхауг, доцента психологии Университета Тромсё, очень важно радоваться зиме, а не бояться её. Наслаждайтесь любимыми занятиями как на свежем воздухе, так и дома.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.