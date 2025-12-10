Психолог рассказала, как следует материть обидчиков: есть важный нюанс

Психолог из России предложила необычный способ избавиться от старых обид с помощью крепких словечек.

Семейный психолог Юлия Юданова рассказала, что перед Новым годом полезно провести эмоциональную "чистку". Для этого можно написать письмо тому, кто вас обидел, и выложить на бумагу всё, что накопилось – хоть с бранью, хоть с признаниями в любви. А если виноваты вы – написать искренние извинения. Однако никто это письмо читать не обязан.

Главное, по словам Юдановой, – поблагодарить человека за опыт и уроки, а через день письмо просто сжечь или порвать, передает "Радио 1".

Она уверена, что после такой практики душа почувствует облегчение. Для верующих, добавляет психолог, отличной альтернативой станет исповедь и причастие. А ещё всегда можно сходить к специалисту и спокойно разобрать старые обиды.