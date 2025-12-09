Психолог рассказал, почему партнер может молчать после ссоры

Так проявляются манипуляции и незрелая позиция. Психолог Евгения Александрова в беседе с NEWS.ru рассказала, что на самом деле кроется за молчанием в качестве наказания от партнёра.

«Такое поведение — не зрелое выражение чувств, а инструмент контроля. Молчание запускает у женщины острое чувство неопределённости, заставляя её думать, в чём она провинилась. В ответ она может начать оправдываться, уступать, теряя себя и собственные границы. Любые попытки перевоспитать партнёра молчанием демонстрируют власть, а не работу над отношениями. В паре, где эмоции подавляются игнором, невозможно выстроить доверие и искреннюю близость», — объяснила эксперт.

Александрова подчеркнула, что молчание имеет место, однако оно должно быть здоровым. Дистанцирование должно помочь трезво оценить отношения и услышать собственные потребности. Например, после измены женщины часто бросаются в упрёки и разборки, в то время как пауза могла бы стать шансом на восстановление внутренней опоры.

В такие моменты именно дистанция женщины — осознанное, а не наказующее. Отстранение выделяет ей пространство для принятия зрелого решения. То же касается и ситуаций, когда дистанцию инициирует мужчина.