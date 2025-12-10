Не стоит бояться отстаивать личные границы. Психолог Марина Крапивная рассказала, как отказаться от неуместного подарка на Новый год. По её словам, решение не брать какой-либо презент — не проявление невоспитанности, а уважение к самому себе.

Так, например, не стоит бояться отказываться от слишком дорогих или интимных подарков. Важно вежливо, но чётко показать дарителю свою позицию.