Психолог назвал способ избавиться от навязчивых дурных мыслей

Избавиться от навязчивых дурных мыслей можно с помощью некоторых техник, рассказала психолог Алена Никольская. Их специалистка перечислила в беседе с aif.ru.

© Lenta.ru

Одним из таких способов Никольская назвала технику оспаривания. Чтобы выполнить ее, нужно записать мысль, которая пугает, на бумаге. После этого психолог рекомендовала задаться следующими вопросами:

«Есть ли реальная опасность того, чего вы боитесь? Или, может, вам ничто не угрожает? Или то, что вас пугает, даже будет вам полезно? Подумайте, что вы в силах сделать, чтобы не допустить развития негативных событий».

Вторая техника, которую порекомендовала Никольская, — это «Стоп-мысль». Ее смысл заключается в том, чтобы, когда в голову приходит плохая мысль, вслух сказать «стоп» или «отмена». Как объяснила специалистка, это поможет остановить поток негатива.

Другая тактика — это «Ограничение времени». Она подразумевает, что человек позволяет себе негативные мысли только в определенное время, например, в течение 10-15 минут утром. Никольская добавила, что полезно также вести дневник: он помогает понять, откуда появляются негативные мысли и что их запускает.

Кроме того, психолог порекомендовала метод «Три корзины»: необходимо представить перед собой корзину прошлого (в нее нужно мысленно сложить все, что человек сказал или сделал), корзину будущего (в нее специалистка посоветовала поместить то, о чем человек тревожится) и корзину настоящего — она, скорее всего, будет пустой.

«Побла­годарите прожитое за опыт и оставьте корзину прошлого в прошлом. Подумайте, что можете сделать с корзиной настоя­щего, — и сделайте это. А корзину будущего преобразите во что-то яркое, светлое. И пусть мысли в ней станут такими же», — заключила Никольская.

Ранее психолог Сильвия Северино рассказала, почему некоторые люди постоянно думают о бывших партнерах. Она утверждает, что причиной тому являются химические процессы в головном мозге.