Семь случаев, когда лучше ничего не говорить

Иногда​‍​‌‍​‍‌ слишком болтливым и открытым может быть опасно. Не стоит замыкаться в себе, но, как говорят китайские мудрецы, есть моменты, когда молчание действительно на вес золота. Вот семь таких случаев, о которых рассказывает автор канала «Логово психолога».

© ГлагоL

Когда вы больны, детали о здоровье лучше оставить для врача. Если рассказывать о них всем подряд, это заставит волноваться близких, даст пищу для сплетен и даже может привлечь внимание недоброжелателей или мошенников, которые охотно пользуются чужой слабостью.

В конфликте с родственниками выносить семейные ссоры на публику — плохая идея. Слухи быстро исказят услышанное, ваш маленький конфликт превратится в глазах окружающих в трагедию, а вашей репутации будет нанесен ущерб.

Когда вы что-то планируете, не разбалтывайте свои планы направо и налево. Тот ресурс, который должен быть направлен на реализацию задуманного, очень часто уходит на разговоры. К тому же ваши планы, рассказанные кому-нибудь, с гораздо большей вероятностью сорвутся из-за чужого влияния или зависти. Сделаете — тогда и расскажете.

Делая добрые дела анонимно, вы защищаете себя. Об этом, конечно, не узнают многие, но в таком случае зависть и корысть окружающих вряд ли разгорятся. К сожалению, это может привести к леденящим душу просьбам, вымогательству или даже кражам.

В начале любовных отношений не стоит тут же бежать рассказывать о новеньком романе. Период притирки — хрупкое время, а излишнее внимание, сплетни и чужое любопытство могут внести ненужное напряжение, нездоровую ревность или даже сознательные пакости от тех, кому вы несимпатичны.

Когда вам доверили чужой секрет — не разбалтывайте его. Передав человеку свою тайну, он должен почувствовать, что может довериться вам. На вас же обрушится моральная ответственность.

Рассказывать о своих бедах всем и каждому опасно. Многие воспримут это не как призыв о помощи, а как сигнал о вашей уязвимости. Одни смогут поспособствовать тому, чтобы вы получили поддержку взамен, другие же просто отвернутся.