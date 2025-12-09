Синдром отложенной жизни: что это за зверь и как его преодолеть

Бывало у вас такое, что, подводя итоги года, приходится делать грустные выводы? Хотели научиться кататься на вейк-борде, съездить на море, выучить еще сто слов на английском, навестить двоюродного крестника, но все откладывали. А теперь будто упустили что-то важное, что назад уже не вернуть.

Конечно упустили, причем самое ценное — время. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit объяснила, чем опасен синдром отложенной жизни, и как с ним бороться.

«Синдром отложенной жизни — это психологическое состояние, при котором человек постоянно откладывает полноценную жизнь, реализацию каких-то идей, моменты счастья на потом.Живет в режиме ожидания подходящего момента, лучших времен, которые вечно никогда не наступают», — предупреждает эксперт.

В итоге вся жизнь превращается в разгоночную полосу на пути к реальным действиям, нескончаемую и максимально серую и однообразную. Привычка откладывать возникает не у каждого, хотя и считается довольно распространенной проблемой.

Виноваты не только страхи и неуверенность

Ахметова считает, что к ней склонны не только нерешительные от природы люди, но и перфекционисты. И те и другие не хотят начинать что-то новое, воплощать мечты и идеи из страха, что не получится. Ну или получится недостаточно хорошо. И тогда ожидания будут обмануты и появится лишний повод «погрызть» себя за неудачливость.

«Еще социальные установки. То есть родители с детства могли твердить, что сначала учеба, потом карьера, потом семья. Жизнь должа быть четко и последовательно расписана. Поэтому вот это я начинать пока не буду, не завершив предыдущий этап», — продолжает психолог.

Ну и в свете сегодняшней не слишком стабильной обстановки всплывает и еще одна причина. Многие боятся делать решительные шаги, потому что пока жизнь будто еще по-настоящему не началась. Внешними обстоятельствами куда проще оправдывать свои провалы, чем находить причины в себе.

Вероника Ахметова перечисляет и еще две потенциально подверженные синдрому отложенной жизни категории. Это те, кто в недавнем прошлом пережил болезненные события и боится повторения травматичного опыта. И те, кто постоянно занят. В 21 веке принято крутиться как белка в колесе: детей в школу, сама на работу, потом в магазин, на маникюр, проверить уроки, спать и так по кругу.

«Вот в этом бесконечном круговороте дел на себя и на свои истинные желания просто не остается никаких ресурсов», — говорит эксперт.

Начать жить не будущим, а настоящим

Ахметова рекомендует искать способы вернуть себе настоящую, яркую жизнь уже сегодня. Вот это действие точно не стоит откладывать в долгий ящик. Способы есть, и они довольно доступны.

«В первую очередь, можно начать вести дневник, просто в телефоне. Как только вы подумали, что, к примеру, хотите полетать в аэротрубе, сразу запишите. А лучше вбейте в календарь со звуковым уведомлением. Это поможет вам увидеть масштаб откладывания», — советует психолог.

Второй момент: разрешите себе быть несовершенными. Не ждите от себя сразу каких-то супер-результатов, а просто хвалите себя за то, что вообще начали что-то делать. Большие и труднодостижимые цели можно поделить на мини-задачи, доступные, которых можно достичь в ближайшее время.