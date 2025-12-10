Непойманные изменники поделились опытом

Изменявшие партнерам люди, которым удалось скрыть неверность, поделились своим опытом. Об историях тайных связей они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие признались, что в итоге считают измену негативным и неприятным опытом.

«Однажды, когда мне было 18 или 19 лет, я изменял, и меня так и не поймали. Но это заставило меня чувствовать себя очень неловко. После этого я больше никогда не изменял», — LeopardMedium, пользователь Reddit.

Другие же отметили, что связи с другими людьми помогли им спастись от абьюзивных отношений.

«Мой партнер был жестоким и неуравновешенным пьяницей. Он воровал у меня и моей семьи, постоянно изменял, унижал меня. Он был настолько ужасен, что я чувствовала себя совершенно неспособной уйти. Но я ему изменяла. Это подбадривало меня, напоминало, что я не мусор, и придавало смелости уйти», — Just-Secretary-4018, пользовательница Reddit.

А некоторые из тех, кто долго состоит в браке и не занимается сексом с официальным партнером, отметили, что измена ничего не изменила в их отношениях.

«У меня прекрасные отношения с женой уже более 15 лет. Мы хороши во всем, за исключением постели. Из-за этого я изменяю. Она не знала об этом много лет, хотя должна была подозревать. Когда мы, наконец, обсудили это, никаких изменений не произошло. Она попросила меня продолжать вести себя сдержанно, и мы больше никогда это не обсуждали», — heretostartsomeshit, пользователь Reddit.

