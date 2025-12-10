Женщины рассказали, какие тайны хранят от мужчин

Женщины раскрыли свои главные секреты, бережно хранимые от мужчин. О тайнах они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые признались, что не являются такими чистюлями, как о них думают мужчины.

«Я редко стираю любимый бюстгальтер», — Fast-Consequence-784, пользовательница Reddit.

Многие рассказали, что мужчины даже не представляют, насколько девушки на самом деле наблюдательны.

«Девушки не говорят парням, как много мелочей замечают: твой тон, то, как ты относишься к людям, слушаешь ли ты их на самом деле и прилагаешь ли усилия, когда тебя об этом не просят. Они также не всегда говорят, когда им нужно утешение, когда их что-то беспокоит или когда они какое-то время были несчастны, потому что не хотят идти на конфликт. И хотя они могут и не признаваться, все-таки часто помнят крошечные моменты доброты гораздо дольше, чем вы думаете», — Helpful-Ad9732, пользовательница Reddit.

Одна пользовательница объяснила, как обычно женщины расстаются с партнерами.

«Когда девушка расстается с вами, она, вероятно, приняла решение об этом уже давно», — LechugaFromIrithyll, пользовательница Reddit.

Ранее мужчины рассказали, каким для них был опыт секса втроем. Один признался, что занимался сексом с двумя девушками, когда учился в колледже. Мужчина добавил, что тогда не планировал делать этого.