Коуч объяснила, как правильно загадывать новогодние желания

Есть три ключевых правила. Бизнес-коуч Наталья Черкасова рассказала «Чемпионату», как правильно формулировать новогодние цели и почему для их исполнения критически важен качественный отдых.

По словам специалиста, большинство целей остаются не реализованными из-за их размытости и отсутствия связи с внутренним состоянием человека. Мозгу для достижения результата нужна конкретика, измеримость и позитивный настрой.

Коуч назвала три ключевых принципа правильной формулировки новогодних желаний.

Правильно сформулированное желание, подкреплённое визуализацией и эмоциональной вовлечённостью, перестаёт быть просто мечтой и становится работающим планом для подсознания, отмечает Черкасова.