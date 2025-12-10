Психолог разъяснила, почему люди не испытывают радости от своих достижений

Некоторые люди живут так, будто каждый день — это состязание. Они ставят перед собой новые задачи, стремятся к высотам и чувствуют потребность действовать. Но, достигнув цели, они не радуются, и всё теряет смысл.

Психолог Ольга Аванесян объяснила: причина в том, что внутренний голос шепчет: «Ты ещё не хорош».

Она назвала в интервью «Радио 1» этот голос внутренним диктатором, выросшим на страхе оказаться недостойным и условной любви. Этот голос заставляет нас жить будущим, накапливать стресс и просыпаться в пустоте.

Эксперт утверждает: остановиться — не значит проиграть. Это способ оценить пройденный путь, насладиться достижениями и принять себя таким, какой есть.

Аванесян также отмечает: истинный финиш приходит, когда мы перестаём бежать и начинаем жить в настоящем. Если вы узнали себя в этой гонке, не пытайтесь справиться со всем в одиночку. Позвольте себе поддержку, заключила эксперт.