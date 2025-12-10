Психолог ответил, нормально ли не доделать дела перед Новым годом

Предновогодней порой многие россияне не спокойно готовятся к празднику, а стремятся изо всех сил доделать все дела на учебе, работе и в быту. Постоянное пребывание в авральном режиме чревато выгоранием, как напомнил кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Чтобы не выгореть, нужно разрешить себе что-то не успеть. Изучая самый негативный сценарий последствий, проходя по нему до самых жутких фантазий, можно прийти к выводу, что никакой особой беды не будет. Неуспевание - это не катастрофа, а нормальная часть жизни. На пути почти каждого человека был опыт, когда что-то не успевалось, и это не привело к концу света», - отметил Хорс.

Кроме того, в предновогодний период не нужно пытаться предсказывать будущее и реакцию других людей. Не следует совсем отказываться от планирования, но важно понимать, что планы строятся на ожиданиях и зачастую идеалистичны. Психолог посоветовал не раскачивать собственную психику и подходить к выполнению задач адекватно.