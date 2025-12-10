Как технологии отражаются на эмоциональном состоянии молодых людей?

Для поколения, которое выросло в цифровой среде, онлайн-мир стал пространством для формирования идентичности, решения задач и выстраивания отношений. Издание Lady.Pravda.Ru рассказало, почему интернет вытесняет живое общение и спорт.

© Вести Подмосковья

Интернет-пространство обеспечивает мгновенный доступ к общению, информации и развлечениям без ожидания и длительных эмоциональных вложений, а также дает мгновенное признание и оценку в виде лайков и репостов. Можно отключить уведомления, прервать диалог и уйти в режим невидимости. Онлайн-общение снижает стресс перед реальными встречами, однако в то же время не дает молодым людям опыта устойчивого эмоционального контакта.

Низкая активность и постоянная стимуляция нервной системы лишь подпитывают зависимость от пассивного отдыха с интернетом в обнимку. Живые встречи кажутся более рискованными за счет затрат времени, проще оставаться в пределах сетевого чата, чем видеться в реальности.

Вместо полного отказа от времяпровождения в онлайне, считают авторы материала, нужно достичь баланса. В этом помогает осознанное ограничение экранного времени, включение активности в свои будни, развитие навыков живого диалога с обсуждениями и вопросами.