«Изуродованы маминой любовью»: почему мужчины ведут себя инфантильно в отношениях

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова запустили реалити-шоу о повседневной жизни, в котором показывают разрыв своих отношений. В первом выпуске Оксана рассказала, что у них с Джиганом пропал эмоциональный контакт, она чувствует себя в роли мамы не только для четверых детей, но и для мужа. Также Самойлова отметила, что на ней слишком много ответственности, а рэпер воспринимает это как должное и ведет себя инфантильно, не хочет взрослеть и брать на себя ответственность. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, почему мужчины ведут себя инфантильно в отношениях и можно ли это изменить.

Эксперт напомнила, что латинское слово infance означает «дитя». В психологии принято называть людей, которые не умеют, не хотят и не желают брать на себя ответственность, инфантильными. Мужчины такими не рождаются, а становятся благодаря неправильному воспитанию в детском и подростковом возрасте.

Инфантильный, или детский, тип поведения у мужчин развивается из-за обстоятельств, в которых они воспитывались. Согласно законам природы, мужчина по своей психобиологической структуре — это боец, это тот, кто прокладывает путь вперед, рискует собой. И чтобы он стал инфантильным, нужны определенные обстоятельства, уровень воспитания. В основном это гиперопека. Это маменькины сынки, которым ничего не дают сделать своими руками. Туда не ходи — упадешь; сиди, все тебе принесут, — сказала она.

Специалист объяснила, что, когда такие мужчины вырастают, они именно так видят этот мир и взаимоотношения с женщинами.

Инфантильные мужчины уверены, что женщина должна их опекать, водить вокруг них хороводы, все ему давать, облизывать с ног до головы. А он ничего не должен, потому что он просто есть. Такие мамино солнышко, сыночка-корзиночка. Инфантильным мужчинам крайне сложно увидеть мир под другим углом. Их даже винить-то в этом достаточно сложно: они изуродованы маминой любовью в личностном плане, — считает Абравитова.

Психолог отметила, что если такой мужчина очень сильно влюбляется в женщину, а она видит и понимает эти его черты и он ей нужен, она, конечно, будет поступать так, чтобы он все-таки проявлял ответственность.

Например, женщина возьмет на себя роль инфантильной особы, даже если она такой и не является. То есть, чтобы перевоспитать инфантильного мужчину, женщине нужно его отзеркалить, самой стать условно инфантильной, чтобы он активизировался. Иногда это помогает, — сообщила собеседница «ВМ».

Однако, как рассказала эксперт, в большинстве случаев мужчины-инфантилы не будут брать на себя ответственность, несмотря на любые ухищрения женщин. Они найдут себе для отношений вторую маму.

Чаще такой мужчина складывает лапки и уходит искать женщину, похожую на маму, и почти всегда находит. Важно понимать, что инфантильный мужчина — это на 99 процентов приговор. Он почти не способен брать ответственность за свою семью, за детей и за себя в том числе, — сказала она.

По ее мнению, с инфантильными мужчинами невозможно построить крепкие и надежные отношения.

Я бы посоветовала женщинам, столкнувшимся с мужчиной-инфантилом, бежать от него куда подальше. Если, конечно, это не огромная любовь и вы готовы заняться его перевоспитанием или, я бы даже сказала, попыткой перевоспитания такого мужчины. Может быть, у вас и получится. У Самойловой спустя столько лет не получилось, — заключила Абравитова.

