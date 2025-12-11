Техника «Польза»: простой алгоритм для привлечения удачи в Новом году

Иногда​‍​‌‍​‍‌ в жизни случается так, что мы чувствуем свою правоту всей душой, но никого не можем убедить, обстоятельства оказываются против нас. Автор канала «Океан реальности» утверждает, что в такие моменты, вместо того, чтобы сопротивляться и проигрывать дуэль с судьбой, можно освоить принцип, который приведет нас к удаче в Новом году — принцип пользы.

Идея очень простая: то, как мы воспринимаем то или иное событие, определяет, каким будет наш дальнейший путь. Негодование, истерика, тревога, раздражение, агрессия по отношению к ситуации — это то, что мы включаем в наш кинопроигрыватель, который и в дальнейшем будет показывать такой печальный фильм. Но если мы остановимся, перестанем сопротивляться и начнем искать плюсы в каждом негативном событии, то мы переключимся на альтернативный сценарий — успешный.

Техника «Польза» очень простая:

Замечаем триггер. Осознаем, что мир валится, из-за этого мы испытываем злость и раздражение. Замечаем себя. Осознаем себя здесь и сейчас, смотря будто со стороны. Ставим вопрос всей ситуации: «Что хорошего может случиться со мной от этого?» или «Для чего мне эта ситуация дана?». Никому ничего не объясняем, а просто размышляем и находим пользу. Принимаем решение. Постарайтесь найти ответ и мысленно принять событие. Если ответа нет — все равно попробуйте согласиться с происходящим, не погружаясь в бесполезные переживания.

И​‍​‌‍​‍‌ это не означает, что вы должны смириться со всем. Речь идет только о том, чтобы сознательно выбирать свою реакцию, что и позволит выйти из порочного круга борьбы. Слово «Польза», которое вы произнесете про себя в непростой ситуации, может стать якорем, который позволит вам идти вперед без груза обиды и злости.

Важнейший момент — четко и ясно формулировать образ желаемого результата (цели), но не пытаться контролировать пути его достижения. Нужно «подсвечивать» конечную цель, рисуя ее подробный образ в своем воображении. Это действует как магнит, к которому начинает притягиваться и реальность. Сценарий жизни становится вашим помощником, а не ​‍​‌‍​‍‌препятствием.