Психолог раскрыла россиянам рецепт новогоднего настроения

Секрет новогодней атмосферы кроется не в календарной дате, а в простых действиях и традициях, которые человек сознательно создаёт вокруг себя. По мнению психологов, именно персональные ритуалы запускают волшебное ощущение праздника.

Как рассказала психолог Анна Мухина, праздничное настроение не возникает спонтанно. Его формирует окружающая обстановка: огни гирлянд, украшенные улицы и предвкушение торжества. Однако решающую роль играют именно личные, домашние традиции, которые создают глубокое чувство уюта и радости.

Специалист отметила, что новогоднюю атмосферу можно постепенно выстроить через небольшие, но значимые действия. Это может быть украшение дома, посещение праздничных ярмарок или планирование подарков для близких. Окружающие мероприятия и декорации выступают как внешний фон, но истинная магия рождается внутри.

Особую силу имеют ритуалы, обращающиеся к памяти и чувствам. Для многих символами праздника становятся запах мандаринов и хвои, вкус горячего шоколада или глинтвейна, вечер в уютной домашней обстановке. Эти привычные детали возвращают в детство и помогают ощутить тепло и волшебство.

Даже такая традиция, как установка и украшение ёлки, является глубоко личным ритуалом. Для некоторых важно сделать это заранее, чтобы продлить праздничное настроение, для других ключевым становится сам процесс как символический акт встречи Нового года. Главное – наполнить этот период своими, а не навязанными извне, значимыми действиями, пишет Pravda.Ru.