Мужчины и женщины поделились самыми неожиданными комплиментами во время секса

Женщины и мужчины поделились самыми неожиданными комплиментами, которые им говорили во время секса. О своем опыте они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина отметил, что услышал неожиданный комплимент от женщины, переживавшей развод с мужем-абьюзером.

«Она сказала: «Вот что значит заниматься любовью». Контекст: нам под 30, она разведена, и, судя по всему, у них были не очень хорошие отношения, кроме того, эта женщина с детства подвергалась жестокому обращению. Секс был на один раз, спонтанный, и да, я постарался, но все равно не было ничего особенного», — Novel-Caterpillar724, пользователь Reddit.

Одна пользовательница призналась, что мужчины делают комплименты ее запаху.

«Все мужчины, с которыми я встречалась, были в восторге от того, что у меня самая вкусно пахнущая вагина, которую они когда-либо встречали. По-видимому, я выиграла в генетической лотерее», — LiveLashLove, пользовательница Reddit.

Еще одна женщина запомнила комплимент, который услышала во время анального секса.

«Твоя задница так мило складывается, когда я в тебе», — Abigalien_24, пользовательница Reddit.

Ранее женщина, испытывающая тошноту от запаха собственных гениталий, попросила пользователей сети о совете. Ей порекомендовали обратиться к психологу.