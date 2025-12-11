Эксперт опроверг миф о существовании точки G

Сексолог Ольга Василенко заявила, что ученые опровергли существование точки G у женщин. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Доктора».

«Короче, история такая: жил на свете Грэфенберг, который жил во времена, когда женскую сексуальность активно сравнивали с мужской. (…) И он искал остатки простаты в теле женщины. И так он изобрел точку G», — рассказала Василенко.

Однако в 2014 году ученые провели исследование и выяснили, что точки G у женщин не существует, подчеркнула специалистка. По ее словам, при воздействии на зону, в которой предполагали наличие этой точки, фактически происходит давление на тело клитора с другой стороны, поэтому и возникают приятные ощущения, заключила она.

