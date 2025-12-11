В России появилась служба психологической помощи молодым матерям

Здоровая мама - здоровый малыш. Эту формулу знает каждый, и вряд ли хоть кто-нибудь захочет с ней поспорить. В нашей стране реализуется целый ряд государственных программ, направленных на сохранение здоровья женщин как будущих матерей. Однако на пути к достижению физического здоровья образовался пробел в обеспечении здоровья психологического. Так, по данным статистики, до 20% женщин испытывают симптомы послеродовой депрессии. Без соответствующей помощи проблемы такого характера могут привести к нарушению привязанности между матерью и ребенком, задержкам в развитии у малыша и даже к суицидальным мыслям и хроническим психическим расстройствам у матери.

По данным ВОЗ, практически у любой женщины могут возникнуть те или иные проявления эмоционального и психического неблагополучия во время беременности и в первый год после родов. Выраженные гормональные нарушения, сильный стресс, низкий уровень социальной поддержки и другие факторы в целом повышают риск развития послеродовой депрессии или других нарушений психического здоровья.

Несмотря на всю серьезность ситуации, многие женщины, испытывающие подобные негативные симптомы, не обращаются за профессиональной помощью. Причина банальная - в отсутствии информации. Кроме того, многие молодые мамы ошибочно считают, что такое состояние нормально. Кто-то признает, что происходят какие-то изменения, но замалчивает их, боясь осуждения со стороны семьи. Да и где искать доступных профильных специалистов, готовых помочь в сложившейся ситуации...

Медико-психологическую помощь окажут женщинам, столкнувшимся с эмоциональными трудностями

Однако решение есть. В нашей стране появилась первая специализированная служба охраны материнского психического здоровья, которую открыл ФГБНУ Научный центр психического здоровья. Новая структура призвана закрыть критический пробел в системе охраны здоровья российских семей и обеспечить профессиональную консультативную и медико-психологическую помощь женщинам, столкнувшимся с послеродовой депрессией, эмоциональными трудностями и другими проявлениями психического неблагополучия во время беременности и в течение первого года после родов.

Специализированная служба материнского психического здоровья ФГБНУ НЦПЗ предоставляет комплексный подход к сохранению баланса психического состояния будущих и молодых матерей. Это и раннее выявление эмоциональных и психических нарушений на этапе беременности, и профессиональная помощь женщинам с послеродовой депрессией, тревожными расстройствами, перинатальными потерями и другими состояниями, и консультации психиатра, а также поддержка семьи и вовлечение близких в процесс реабилитации.